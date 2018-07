De pista de patinação a spa gigante

Eles têm proa, popa, convés e levam milhares de pessoas a bordo. Mas as características comuns interessam bem menos que as peculiaridades de cada navio. E foi por isso que selecionamos alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora de escolher o seu cruzeiro.

Maior spa

Costa Serena

Para quem quer relaxamento e tratamentos estéticos, a pedida é o Samsara Spa, da Costa Cruzeiros. Ele tem 2.154 metros quadrados, divididos em dois andares com vista para o mar. No espaço inspirado pela medicina indiana milenar, há piscina de talassoterapia, banho turco aromatizado, sauna de pedra, sala de ginástica, casa de chá e restaurante. Entre os tratamentos disponíveis, fluxo de óleo aquecido e banho de argila.

Pista de patinação

Mariner of the Seas

O gigante da Royal Caribbean traz uma atração inédita: uma pista de patinação no gelo no centro de uma arena de 900 lugares. Haverá patins e equipamentos para os hóspedes deslizarem. Assim como apresentações e espetáculos de patinação como o Ice Under the Big Top - a Circus.

Ginásio a céu aberto

CVC Soberano

No maior dos navios da CVC, o destaque vai para a área dedicada às modalidades esportivas. Há um ginásio a céu aberto, com quadra usada tanto para o basquete quanto para o futebol. Nessa área também se pratica pádel - jogo de raquete que nasceu de uma variação do squash, tênis e frescobol. Tem ainda salas de jogos e o Teen"s Club, um espaço para crianças e adolescentes com monitores. No deque superior, estão parede de escalada e uma pista de cooper que circunda todo o convés de 268 metros de comprimento.

Simulador de Fórmula 1

Costa Serena

Os fãs de corridas automobilísticas vão passar algumas horas no simulador de Fórmula 1. Com tamanho original de um carro de corrida, atinge a velocidade virtual de 360 km/h. Com ele, dá para "correr" em circuitos famosos, como o de Zandvoort (Holanda), Suzuka (Japão) e até o paulistano Interlagos.

Suíte com jacuzzi

Grand Mistral

Destoando das metragens modestas da maioria das cabines, esse transatlântico da Ibero tem quarto de rei: a Grand Suíte com Varanda, de 42 m2 e 10 m2 de balcão. Além do espaço generoso, o hóspede conta com jacuzzi no banheiro. Há, ainda, duas TVs: uma na sala e outra no quarto.