De Portugal, brasileiro acompanha velório do pai pela web

O comerciante Márcio Medeiros conseguiu fazer com que seu cunhado que mora em Portugal pudesse ver o pai ser velado sem sair da Europa, no fim de junho deste ano, graças a um novo tipo de serviço oferecido desde maio pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia, mantenedora dos cemitérios Parque das Aléias e Parque Flamboyant há 35 anos, em Campinas (SP). Trata-se da transmissão de velórios via internet. O sistema funciona com duas câmeras em cada uma das 13 salas de velório distribuídas entre os dois cemitérios. Por meio do site da Comunidade e com uma senha fornecida ao contratante e distribuída pela mantenedora e por ele aos parentes e amigos é possível ver imagens de quem morreu e, por meio de uma câmera panorâmica, da sala toda. "Achei muito interessante. Estava muito em cima da hora para meu cunhado vir de Portugal, para o velório do padrasto da minha mulher", disse Medeiros. De acordo com o diretor administrativo-financeiro da mantenedora, José de Vasconcelos Cunha, o serviço não tem custo adicional. A pessoa só paga a locação do espaço e o funcionamento do funeral. Os preços variam conforme a sala escolhida, a partir de R$ 310,00. Segundo Cunha, ao menos 12 pessoas contrataram os serviços de transmissão de velório via internet. "Estamos providenciando uma câmera móvel para os parentes e amigos acompanharem tudo, até a hora do sepultamento. O projeto tem o objetivo de trabalhar a perda, algo importante para todos nós, segundo a psicologia comportamental. Fazer um funeral é uma forma de homenagear quem partiu", disse Cunha.