'De repente, a luz apagou. Alguém gritou fogo'

O grupo de cientistas e militares brasileiros resgatados do incêndio na Estação Comandante Ferraz, na Antártida, chegou na noite de ontem ao Brasil, num Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB). Quatro pesquisadores desceram na primeira parada do avião, em Pelotas (RS). O restante seguiria para o Rio.

César Rodrigo dos Santos, de36 anos, biólogo da Unisinos, e a mulher, Gabriela Werle, ambos de São Leopoldo, contam que saíram correndo quando souberam do incêndio. "Fui o primeiro que viu quando tudo começou. Entramos para chamar o grupo, mas o fogo estava tão alto que não teve o que fazer", conta Santos. Eles e a mulher perderam tudo, só restaram a câmera fotográfica, que estava em mãos, e o notebook.

O grupo de pesquisadores está muito abalado. Há crises de choro e quadros de depressão. "Não tenho como definir com palavras o que aconteceu. Nem escrevendo consigo. A gente vê que só tem a vida e Deus", afirmou o biofísico João Paulo Machado Torres, de 46 anos, veterano de duas excursões à base do Brasil na Antártida e que desembarcaria no Rio.

O suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o sargento Roberto Lopes dos Santos, mortos durante o incêndio, eram muito queridos na base. Eles haviam sido os instrutores no treinamento físico e de comportamento diante de situações de emergência dado ao grupo antes da viagem.

"Os dois militares integravam a frente de combate ao fogo, não fugiram ao cumprimento da missão, mesmo sabendo que a chance de não sobreviver era muito grande", contou Torres, professor do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do projeto Pinguins e Skuas (gaivotas típicas da Antártida). No momento da explosão que deu início ao fogo, ele estava acordado em um local próximo à praça das máquinas, onde o incêndio se propagou. Eram cerca de 2 horas.

No grupo havia 60 pessoas, dos quais 30 cientistas, 12 funcionários civis do Arsenal de Marinha, 1 representante do Ministério do Meio Ambiente, 1 alpinista e 16 militares da Marinha. "Alguns dormiam, outros estavam acordados. Só salvei o computador porque consegui chegar à biblioteca, mas não fui até o camarote, que ficava muito no fundo, era muito arriscado."

Agasalhos. Do lado de fora, onde as pessoas acompanhavam o incêndio, a temperatura estava em torno de - 5ºC. Havia quem escapara com roupa de dormir. A sorte é que alguns pesquisadores mantinham fora da estação estoques de roupa de frio.

"Como saio muito de barco, sempre levo roupas de frio extras, para trocar quando volto molhado. Isso ajudou muito, porque esses agasalhos puderam ser compartilhados", disse Torres.

O grupo se refugiou em dois módulos da estação isolados da estrutura destruída pelo fogo. "A gente perdeu muito mais do que material. Perdemos vidas", diz. "Minha pesquisa foi toda perdida, e era uma das mais baratas. Havia algumas, também perdidas, de milhões de reais. Acho que não tem de buscar culpados. O trabalho da Marinha é valoroso, graças a ela a base existe."

O grupo passou a noite de sábado para domingo hospedado em Punta Arenas, no Chile. Ontem, voltaram para o Brasil.

Trauma. Do grupo original somente permaneceu em Punta Arenas a cientista espanhola Begônia Jiménez - como seu passaporte foi queimado no incêndio, ela espera o consulado espanhol providenciar seu retorno a Madri.

Begônia afirma que não poderá esquecer jamais o acidente de sábado, já que estava conversando com Roberto dos Santos no início da madrugada, quando uma pessoa entrou na sala e informou que havia fogo na base.

Santos partiu imediatamente para ver o que estava acontecendo. Essa foi a última vez que Begônia o viu com vida. "De repente, a luz se apagou. Alguém disse que havia um incêndio", conta. "Saiam rápido daqui, outra pessoa gritou. Quando isso aconteceu, Santos foi ver o que estava ocorrendo e nunca mais voltou."/ SÉRGIO TORRES, LETÍCIA SCHINESTSCK, ELIA SIMEONE E MARIO ANDRADE, ESPECIAL PARA O ESTADO