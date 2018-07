De rota alternativa a definitiva

Bottura acredita que essas rotas alternativas não serão abandonadas com a conclusão da ampliação da Marginal. "Esses desvios estão ensinando pela primeira vez como o motorista deve fazer para evitar a Marginal. Daqui a um ano, quando estiver parado num congestionamento perto da Ponte da Casa Verde, o motorista vai lembrar o caminho alternativo. Se um dia tiver pedágio na Marginal, você acha que esses caminhos não serão lembrados?", questiona. "Vai ser igual à obra do corredor de ônibus da Rebouças. Todo mundo começou a cortar caminho por dentro do Jardim Europa durante a obra e até hoje o bairro é usado muito como rota alternativa."

Horácio Figueira, da consultoria Hora H Pesquisa Engenharia e Marketing, considera que as ruas usadas como rotas alternativas vão ficar esburacadas assim que começarem as chuvas de verão. "Resta saber quem vai recompor esses estragos ambientais e nos bairros feitos pela obra."