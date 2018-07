De rua em rua, Assad amplia domínio no centro da Síria

Aliados estrangeiros poderosos têm ajudado Assad a manter ou retomar uma série de cidades, que formam a espinha dorsal norte-sul do país, manter o domínio da costa mediterrânea até o oeste e recuperar o controle da fronteira com o Líbano.

O auge dessa reviravolta militar lenta e persistente veio na semana passada com a retirada definitiva de combatentes rebeldes da cidade de Homs, um mês antes da eleição presidencial na qual Assad não enfrenta sérios desafios.

Seus inimigos consideram a votação de 3 de junho uma farsa, dizendo que as grandes regiões ainda fora do seu controle tornam impossível a realização de uma eleição confiável, mas o fato de que as autoridades possam considerar a possibilidade de uma eleição nacional, revela que a sua confiança aumentou.

Um dos dois candidatos oficialmente aprovados para concorrer contra Assad, disse que a maioria esmagadora dos sírios poderá votar, minimizando os combates que ainda matam cerca de 200 pessoas por dia e as quase três milhões de pessoas que fugiram.

“"No meio do país, a situação é perfeita para que ocorra uma eleição. No litoral a situação é muito boa. Na parte sul da Síria, a situação está ficando cada vez melhor",” disse Hassan al-Nouri, um ex-ministro de Estado.

A trégua militar teve um custo. Os partidários xiitas estrangeiros de Assad muitas vezes assumiram a liderança dos confrontos, deixando suas próprias forças para desempenhar um papel secundário contra os rebeldes, que estão cada vez mais dirigidos pelos poderes sunitas externos.

Não importa quem controla dos bastidores, a dinâmica, em longo prazo, está clara.

Os rebeldes enfrentaram as tropas de Assad na cidade de Homs desde os primeiros dias do levante, em 2011. Até um ano atrás, eles controlaram territórios ao longo da estrada principal de Homs para Damasco e controlaram subúrbios do leste e do sul da capital.

Agora que eles saíram da terceira maior cidade da Síria, abalada por anos de bombardeios, cercos e fugas em massa, o domínio de Assad sobre o coração do país está mais firme do que jamais esteve, desde que os protestos contra o seu governo se transformaram em uma insurgência armada.

Os rebeldes ainda representam um sério desafio na periferia, mantendo partes de Aleppo e Deraa, nas pontas norte e sul daquela espinha dorsal das cidades sírias.

A maior parte da fronteira ao norte com a Turquia também está nas mãos dos rebeldes, assim como partes da fronteira do norte da Síria, os campos petrolíferos do leste e terras e áreas do sul, próximas da fronteira com a Jordânia e as Colinas de Golã.

Os inimigos de Assad se gabam do fato que o território sob seu controle representa apenas um terço do país, mas ele forma um núcleo cada vez mais coerente, ligado por estradas seguras, onde existe uma aparência de normalidade e onde agora vive a grande maioria da população.

Em contrapartida, o território controlado pelos rebeldes –e conquistado com intensas lutas e destruído por ondas de bombardeios aéreos de Assad –não oferece segurança para a população, nem uma plataforma militar para que eles possam atacar seus redutos.

O conflito, que já dura três anos, matou pelo menos 150 mil pessoas, mas a natureza implacável da devastação e da falta de uma única linha de frente, marcada por avanços e retiradas, significa que a guerra muitas vezes parece estar em um beco sem saída.

Na verdade, múltiplas batalhas são travadas em nível local. O tamanho reduzido dos combates tem pouco impacto na guerra como um todo, com a possível exceção de Tartous, um dos dois redutos no Mediterrâneo da minoria Alawita de Assad, que não é uma das 14 províncias sírias totalmente controladas por um ou outro lado.

“"É uma forma fluida de impasse",” disse um oficial militar na região que acompanha de perto o conflito sírio. “"O regime tem a vantagem estratégica, enquanto os rebeldes lutam batalhas táticas, à margem."

Assad tem sido ajudado pelas múltiplas fraturas nas fileiras rebeldes. Grupos rivais da al Qaeda atacam uns aos outros e a coalizão apoiada pelo Ocidente, conhecida como Exército Sírio Livre (FSA) foi eclipsada por mais brigadas islâmicas.