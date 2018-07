De saída, Minc comemora aumento de planos de manejo

Em tom de despedida, perto de deixar o cargo para disputar as próximas eleições, Minc fez hoje um balanço do papel do Ministério na gestão das unidades de conservação. "Estamos tirando as unidades do papel", afirmou.

Dados do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio mostram que, durante a gestão de Marina Silva (entre janeiro de 2003 e maio de 2008), foram aprovados 20 planos de manejo. "A ministra avançou nessas questões, nós pegamos e avançamos", comentou Minc.

Durante o evento, foram assinadas portarias de planos de manejo nas seguintes áreas: florestas nacionais do Amana e do Crepori (PA), Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (AP e PA), Estação Ecológica dos Tupiniquins (SP), Reserva Biológica do Tapirapé (PA), e em reservas particulares de patrimônio natural - Rio das Lontras (SC) e Sesc Pantanal (MT). Ainda foram aprovadas a criação de conselhos de gestão em outras unidades e concedidas concessões florestais para a Amana e Crepori, de onde poderá ser extraído madeira legal.

O ministro defendeu o apoio de diferentes setores na implantação e gestão das UCs no País. "Você tem de fazer uma aliança forte com a comunidade científica para ter pesquisa, tem de fazer uma aliança forte com o turismo, para ter ecoturismo, e tem de ter manejo florestal nas florestas nacionais para aumentar a oferta de madeira legal, que é a melhor maneira de combater a madeira ilegal."

Minc lembrou que até o final deste mês o Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí, será ampliado, tornando-se a maior unidade de conservação de Caatinga no País, com área de 803.000 hectares. Ainda devem ser criadas UCs na Bahia (5), Espírito Santo (1), Roraima (1) e no litoral entre Piauí e Ceará (1).