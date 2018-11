De Tropa de Elite a Balada Baladão

André Mattos faz dois papéis em Balada Baladão, especial de fim de ano da Record. O ator, que também assina o roteiro do programa ao lado de Moisés Bittencourt e Emílio Boechat, vive dois irmãos gêmeos, um bandido e um delegado. O cenário é uma favela fictícia do Rio e o enredo não deixa de ser atual, com a ocupação policial nos morros cariocas. "É uma crítica social e também uma crítica à conivência da polícia com o crime", conta Edson Spinello, diretor geral da atração.

Balada Baladão é o primeiro programa produzido pela Record a ir ao ar completamente em alta definição. E também marca a entrada da emissora no campo das comédias, área que a Globo explora bem, principalmente nesta época de fim de ano. No entanto, diferentemente da concorrente, a Record afirma que Balada Baladão não é um especial com pretensões de virar seriado. Claro que, se a audiência responder bem, o programa pode ser adaptado para ganhar uma temporada. A edição vai ao ar no dia 23, às 23 horas.

Cristina Padiglione