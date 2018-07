De volta pra casa Comemorando 10 anos de vida, a Funhouse recebe nas quintas-feiras do mês de agosto quatro festas que marcaram a história recente do sobradinho da Bela Cintra. A primeira é a 'Boombox', dia 9, e a programação segue com a 'Glow In The Dark', a 'Balada Mixta' e a 'Funhell'. R. Bela Cintra, 567, Consolação, 3151-4530. 5ª (9), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todas.