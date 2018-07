Debate atrasa definição de novos edifícios O debate em torno da permanência da Unifesp em Guarulhos pode esquentar o clima dos debates no câmpus da Grande São Paulo, mas também atrasar a definição de seus novos prédios. Para poder atender os alunos ingressantes a partir de 2013, a Unifesp precisa alugar novos locais - e com a discussão do dossiê, a operação foi congelada.