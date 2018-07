Debate de cardeais sobre escândalos adia definição sobre data de conclave

Debater esses temas foi uma reivindicação feita publicamente nos últimos cinco dias por cardeais de diferentes nacionalidades, entre os quais dois representantes do Brasil: d. Geraldo Majella Agnelo e d. Raymundo Damasceno. Um dos objetivos desses religiosos é tomar conhecimento da investigação solicitada em 2012 por Bento XVI a três cardeais. Juan Herranz, Josef Tomko e Salvatore De Giorgi escreveram um relatório de 300 páginas sobre o escândalo Vatileaks e teriam descoberto ainda a existência de redes de tráfico de influências, chantagem e sexo na Cúria, segundo o jornal La Repubblica. Vários cardeais alegam que o resultado da investigação pode afetar o voto dos participantes na escolha do sucessor de Bento XVI.

Ontem, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, confirmou que a definição do início do conclave só acontecerá quando as discussões em curso chegarem ao fim. Questionado se os cardeais estão debatendo o caso Vatileaks e escândalos recentes - como o de atitude sexual "inapropriada" envolvendo o cardeal britânico Keith O'Brien -, Lombardi evitou entrar em detalhes, mas reconheceu que "questões relativas à atualidade do mundo e da Santa Igreja" estão em pauta, entre as quais "a situação da Igreja, sua renovação à luz do Concílio Vaticano 2.º e a nova evangelização".

Para o teólogo protestante Fulvio Ferrari, vice-decano da Faculdade Valdese de Teologia de Roma, as razões do vazamento de informações da Cúria ainda não estão claras - e talvez nunca venham a sê-lo. "Mas uma coisa parece quase certa: a renúncia de Bento XVI tem relações com a investigação feita pelos três cardeais", disse. "A Igreja de fato enfrenta problemas reais, mas não creio que o conclave seja um momento propício para refletir sobre os novos caminhos."