Debate de cotas na máquina pública é 'inicial'

"Essa discussão está em curso dentro do governo. Estamos colhendo pareceres de vários setores, do próprio Ministério do Planejamento e da Advocacia-Geral da União, para que, com esses pareceres, possamos levar uma posição governamental para a presidente, para ela tomar uma decisão", disse a ministra, após cerimônia alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, no Palácio do Planalto, com participação da presidente.

Conforme o Estado informou ontem, levantamento da Secretaria-Geral da Presidência da República constatou que cerca de 34% dos servidores da Presidência se declaram negros ou pardos, proporção abaixo dos 51,28% da composição racial brasileira. "Precisamos saber em que funções essas pessoas se encontram. Com esse tipo de informação, a gente teria uma condição melhor de avaliar o dado", comentou Luiza.

Durante a cerimônia, comunidades quilombolas de Sergipe receberam títulos fundiários, o que conclui o reconhecimento de seus territórios. Também foram homologadas diretrizes curriculares para que as escolas incluam em suas disciplinas os "valores" dessas comunidades.