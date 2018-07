Debate em BH foca Lacerda, rivais vêem superexposição de Aécio Os adversários do candidato do PSB à prefeitura da capital mineira, Márcio Lacerda, usaram o debate na TV Bandeirantes na noite de quarta-feira não apenas para criticar o líder nas pesquisas, mas também para centrar fogo no que chamaram de despolitização da campanha e de grande exposição dos principais aliados do socialista: o governador Aécio Neves (PSDB) e o atual prefeito, Fernando Pimentel (PT). "O governador não é candidato a prefeito. Se fosse, eu votaria nele. Mas quem vai governar a cidade será um dos candidatos", disse Leonardo Quintão (PMDB), que desponta como segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, em meio a críticas à gestão petista em Belo Horizonte. "Eu também tenho o apoio do governador e quem sabe ele não venha para o meu partido para ser candidato a presidente", disse Quintão diante de Lacerda, referindo-se a Aécio, um dos nomes do PSDB cotados para disputar a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Também participaram Jô Moraes (PCdoB), Sérgio Miranda (PDT), Gustavo Valadares (DEM) e Vanessa Portugal (PSTU). Aécio e Pimentel são os artífices de uma controversa união na candidatura em Belo Horizonte entre PSDB e PT, adversários no plano nacional. Lacerda foi secretário do governo do tucano e tem como vice um membro do PT, que se divide em relação ao candidato do PSB, apoiado informalmente pelos tucanos. Para Miranda, que aparece com 3 por cento na mais recente pesquisa de intenção de voto, a aliança em torno de Lacerda, praticamente desconhecido da população antes de ser ungido para a disputa, pesa no "ambiente geral de despolitização". "Os apoios se sobrepõem às campanhas. Há uma intimidação na cidade, de que se outro candidato for eleito, as obras vão parar", afirmou ele, que insistiu na crítica a Lacerda por não ter comparecido a outros eventos com os seus rivais. O clima mais tenso entre os participantes foi entre o candidato do PSB e a do PCdoB, que chegou a liderar a disputa nas primeiras pesquisas. "Tentei cumprimentar um candidato, mas ele virou as costas. Talvez não tenha me visto, porque sou baixinha mesmo", disse Jô referindo-se ao candidato do PSB, segundo quem a comunista "tentou baixar o nível" do debate ao levantar suspeitas sobre o socialista durante a discussão. (Reportagem de Marcelo Portela; texto de Maurício Savarese)