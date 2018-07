Debate entre candidatos e seca do São Francisco foram destaques no fim de semana

Penúltimo debate do 2º turno da eleição presidencial, na TV Record, os ataques entre Aécio Neves e Dilma Rousseff e a seca do rio São Francisco, em Minas Gerais, foram alguns dos assuntos mais lidos no fim de semana. Temas envolvendo duas personalidades internacionais também chamaram a atenção: o cantor Bono Vox, do U2, revelou em uma entrevista que usa óculos escuros para amenizar o glaucoma, problema que enfrenta há 20 anos. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou que teve o cartão de crédito recusado durante um jantar em Nova York, e a primeira dama Michelle Obama teve de pagar a conta. Veja os assuntos mais comentados:

Pela primeira vez, Dilma admite desvio na Petrobrás. Entenda melhor os desdobramentos das denúncias que envolvem a estatal no infográfico.

'Se grita com presidenta, pode pisar em pobre’, afirma Lula sobre Aécio.

Aécio diz que governo terá PSDB, PSB, PP e 'lado bom do PMDB'.

Aécio cobra posição de Dilma sobre denúncias de Paulo Roberto Costa.

São Francisco seca e ameaça agricultura em MG. Veja infográfico e o especial em fotos Caminhos da Seca.

No penúltimo debate do 2º turno, Aécio e Dilma evitam os ataques pessoais. Veja como foi a cobertura minuto a minuto e tire suas dúvidas no Passa a Limpo.

Bono usa óculos escuros para amenizar glaucoma.

Obama tem cartão de crédito recusado em Nova York.

Prefeito Haddad toca guitarra em vistoria de novo parque.

Android 5.0 Lollipop: veja a lista de aparelhos que receberão a atualização.