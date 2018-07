Debate FHC incita País a acordo O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse estar otimista, "mas com um pontinho de preocupação", acerca dos resultados da Rio+20. Na sua avaliação, agora que assumiu a liderança nas negociações da cúpula, o Brasil precisa fazer com que haja um acordo. "Teria sido melhor se tivesse sido feito um acordo antes, num contexto mais rápido. Mas agora o Brasil, queira ou não queira, vai ter que se desdobrar e fazer um belo papel. Senão, pobres de nós", afirmou, após participar de discussões com um grupo de cientistas laureados com o Prêmio Nobel.