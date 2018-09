Debate na TV eleva temperatura entre Dilma e Serra

Mas enquanto o tucano procurou fustigar a adversária em temas de interesse geral, como saúde, segurança e educação, a petista insistiu na discussão das privatizações e no que chamou de campanha caluniosa patrocinada pelo tucano.

"Estou surpreso com essa agressividade e esse treinamento da Dilma Rousseff," fez questão de ressaltar o tucano, já no final do debate promovido pela Rede Bandeirantes, aproveitando para alfinetar a adversária: "Está se mostrando como é na realidade."

Dilma, por sua vez, aproveitou uma frase de Serra no debate -quando disse que "ouviu dizer", na ocasião da negociação da venda da Nossa Caixa, banco estatal paulista, ao Banco do Brasil, que ela seria contra a operação- para exemplificar suas reclamações contra a campanha do adversário.

"Ou se tem prova ou não se acusa as pessoas. É por essa prática de ouvir dizer que o candidato Serra é réu num processo de calunia e difamação. O que não é possível é ficar assacando contra as pessoas, porque aí vão ser vários processos", disparou.

Serra provocou ao questionar porque a candidata do PT é contra a criação do Ministério da Segurança Pública, proposto por ele, e ao apontar para a difícil situação econômica das Santas Casas e para a demora na aprovação de novos medicamentos genéricos, uma das suas principais marcas como ministro da Saúde. E prometeu investir pesado nos ensinos fundamental, técnico e profissionalizante.

Já Dilma atacou o viés privatista do PSDB de Serra e a ideia que teria sido apresentada por um assessor, David Zylbersztajn, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no governo FHC, de privatizar o pré-sal.

"A questão de privatização volta sempre na época de eleição", disse o tucano. "Não vou fazer privatização nenhuma do pré-sal. Eu tenho cabeça própria e tenho as minhas ideias."

E usou uma metáfora para resumir sua ideia. "Qual seria o Brasil do PT? O Brasil do PT seria o Brasil do orelhão." Mas levou o troco da petista. "O meu Brasil não é o Brasil do orelhão, é o Brasil da banda larga, mas é a banda larga para todos."

Dilma também aproveitou uma deixa quando foi questionada sobre os problemas e falta de investimentos em infraestrutura, como portos e aeroportos. Ao justificar o porquê dos aeroportos estarem lotados, Dilma argumentou que "o povo está viajando de avião", o que, segundo ela, só os ricos faziam no tempo do governo FHC, do qual foi ministro Serra.

A tática mais agressiva usada por Dilma repete, com papéis trocados o que ocorreu há quatro anos. Em 2006, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, partiu para o ataque contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos analistas consideraram que ele exagerou no tom, o que acabou se voltando contra ele.

A diferença é que Alckmin estava atrás de Lula e Dilma, segundo pesquisa do Datafolha divulgada no sábado, ela tem 48 por cento das intenções de voto contra 41 por cento de Serra.

CORRUPÇÃO E ABORTO

O escândalo que derrubou Erenice Guerra, ex-auxiliar de Dilma, da chefia da Casa Civil foi mencionado no debate assim como o polêmico tema do aborto, que teria custado votos de Dilma junto ao eleitorado religioso.

Serra acusou as mudanças de posição da candidata sobre o assunto, enquanto ela procurou devolver dizendo que, quando ministro da Saúde, ele definiu uma normatização sobre o atendimento nos casos previstos na lei, ressaltando que concordava com a ação dele.

Dilma chegou a mencionar ainda o que a esposa do candidato tucano, Monica Serra, teria dito durante a campanha, de que a petista seria a favor de matar criancinhas.

Serra também aproveitou para lembrar que enquanto ele tem o apoio de dois ex-presidentes respeitados pela população -Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco-ela é apoiada por Fernando Collor de Mello e José Sarney.

No final, os dois candidatos pediram votos aos telespectadores, com Dilma dizendo que será uma "presidenta com olhar social" e Serra repetindo o que fez no último debate do primeiro turno, um apelo para que seus eleitores consigam mais um voto.

Num debate que não lembrou em nada o modorrento embate final da primeira fase da campanha, tanto Dilma como Serra evitaram muitas vezes responder as perguntas feitas pelo adversário. Ou, para usar o mesmo verbo repetido inúmeras vezes pela petista durante o debate: tergiversaram.

(Por Alexandre Caverni)