Debate Radar Rio+20 vai abordar economia verde

Promovida pela rádio Estadão ESPN, com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Instituto Socioambiental (ISA) e o Instituto Vitae Civilis, a série de encontros tem como objetivo debater temas para o entendimento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será realizada de 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. Nos dois debates anteriores foram abordados os temas "Energia", em abril, e "Cidades sustentáveis", em março.

O encontro de segunda-feira terá como debatedores Aron Belinki, coordenador de Processos Internacionais do Instituto Vitae Civilis, e Mario Monzoni, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCES). A mediação será de André Carvalho, da FGV-EAESP.

A economia verde é um dos eixos das discussões da Rio+20, daí a importância do debate. O projeto Radar Rio+20 tem, entre suas ações, a manutenção do site e a distribuição de livreto que aborda os dois temas centrais que estarão em discussão na Rio+20, economia verde e governança, além de trazer um panorama histórico dos debates sobre desenvolvimento sustentável na ONU.

O encontro terá flashes no programa Estadão no Ar 1.ª Edição, vídeos com os especialistas para a TV Estadão e cobertura do caderno Planeta, do Estado. A entrada é franca, mas é preciso confirmar presença pelos telefones (11) 3277-8891, ramal 29, e 9462-9496. O endereço é Rua Itapeva, 432, 4.º andar, Bela Vista.