Debate sobre manejo prepara para a Rio+20 André Corrêa do Lago (foto), embaixador brasileiro na Rio+20 - conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável que a capital fluminense abriga em junho -, participa hoje do debate "O papel dos governos na promoção do bom manejo e certificação florestal". O debate, que começa às 13 horas, faz parte do 5.º Brasil Certificado, no Centro de Eventos São Luís (Rua Luís Coelho, 323), em São Paulo, com entrada gratuita. Estarão na mesa o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Antonio Carlos Hummel, o ex-ministro Rubens Ricupero e o diretor da Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Roberto Smeraldi.