Debates não definem nem o que se discutirá

Um dos pontos mais esperados para que se chegue a um acordo na Rio+20, os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) entraram na última fase de negociações preparatórias da Rio+20 sem decisão sobre quais e quantos temas eles vão incluir, além de incertezas sobre o processo de implementação.

Pela manhã, no início na última reunião preparatória do documento O Futuro que Queremos, os negociadores discutiam, por exemplo, os termos do item sobre como o progresso dos objetivos poderia ser medido. Apesar de em geral todos concordarem que é necessário de algum modo medi-los com metas ou indicadores, não se estabeleceu como isso pode funcionar.

Por outro lado, o parágrafo que sugeria a existência de relatório global de desenvolvimento sustentável fez o próprio facilitador das discussões questionar: realmente precisamos desse parágrafo? Ao que o representante do G-77 (grupo de países em desenvolvimento, que inclui o Brasil), prontamente respondeu: não.

Outro item de intenso debate foi o parágrafo que propõe o reconhecimento dos limites do PIB como indicador de bem-estar. Apesar de todos concordarem que há limites, questionou-se se esse item fazia sentido dentro dos ODS ou se deveria ser discutido em outro foro na conferência. Novamente, sem consenso.

Em outra reunião, na discussão sobre governança, alguns dos itens em debate ontem fizeram referência a quais entidades multilaterais devem se envolver com a promoção do desenvolvimento sustentável; ao aumento do poder dos países emergentes na agenda internacional de política econômica e no âmbito das instituições multilaterais; e a aumentar ou não as contribuições financeiras para o sistema de desenvolvimento da ONU.

Água e clima. Nas negociações sobre o capítulo de Água, o debate principal foi entre a União Europeia e o G-77. Envolvendo, principalmente, um parágrafo que estabelece compromissos qualitativos (sem metas numéricas) para redução da poluição e do desperdício de água e aumento da infraestrutura de saneamento. O G-77 insistiu em eliminar o parágrafo e incorporar algumas de suas ideias em outras partes do documento, enquanto que a UE queria reforçar o texto. Não houve consenso.

Também não avançaram as discussões do capítulo sobre mudanças climáticas, que reitera a gravidade do problema. O debate ficou no primeiro parágrafo. / GIOVANA GIRARDI, HERTON ESCOBAR E FERNANDO DANTAS