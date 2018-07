Débora, que tem 33 anos, estava com suspeita de pneumonia e chegou à clínica na quinta-feira (4). A novela termina no mês que vem e o ritmo das gravações é puxado. Ela deverá voltar ao trabalho na próxima semana. A atriz Tônia Carrero, que em agosto completou 90 anos, também está internada na São Vicente, com pneumonia. Seu quadro evolui bem e a previsão de alta é para ainda esta sexta-feira (5), segundo a clínica.