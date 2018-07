Década é a mais quente desde 1850, diz ONU

Segundo a entidade, 2009 entrou ainda para a história como o quinto ano mais quente já registrado e com anomalias no clima em vários continentes.

No Brasil, o principal sinal desses eventos climáticos atípicos tem sido as fortes chuvas registradas nos últimos anos. Segundo a ONU, a América do Sul experimentou um ano com temperaturas acima da média.

Para a organização, não há dúvidas de que a temperatura do planeta vem subindo a cada década. Entre 2000 e 2009, a temperatura média superou o antigo recorde, que era dos anos 90.

Naqueles anos, a temperatura média foi 0,22°C acima do padrão dos últimos 30 anos. O recorde anterior havia sido nos anos 80, o que mostra aceleração da elevação da temperatura.

O ano passado ainda foi o quinto mais quente, com uma média de temperatura 0,44°C superior a registrada entre 1961 e 1990.

Parte da explicação foi a ocorrência do fenômeno do El Nino. Por enquanto, 1998 continua sendo o ano mais quente da história.

Chuvas. Temperaturas acima do normal foram registradas em todos os continentes. No Sudeste Asiático e no centro da África, os termômetros bateram recordes. O sul do Brasil, assim como Paraguai, Uruguai e Argentina, também foi alvo de temperaturas elevadas fora da estação de verão. "Em 2009, eventos extremos foram frequentes no sul da América do Sul", informou a ONU. Em toda a região sul-americana, as temperaturas em 2009 ficaram acima da média.

A entidade classificou o outono no Brasil como "extremamente quente", com temperaturas entre 30°C e 40°C. "Vários recordes foram quebrados na América do Sul", afirmou a entidade.

Um dos exemplos para demonstrar as anomalias foram as fortes chuvas e inundações no Nordeste brasileiro entre abril e maio de 2009, as piores em 20 anos. Na primavera brasileira, as chuvas ainda foram intensas no Sul do Brasil, afetando 15 mil pessoas no País e no Uruguai e Argentina.

Outra constatação é de que os eventos extremos continuam se multiplicando e ganhando intensidade. Os problemas não são apenas as temperaturas altas.

O mês de outubro foi o terceiro mais frio da história dos Estados Unidos para a época do ano, o mesmo ocorrendo na Escandinávia. Outubro também foi o mês mais molhado em 115 anos nos Estados Unidos.