Décadas depois, um reencontro

A parte dos sopros do fim de As Bodas de Fígaro, por exemplo, é um dos destaques da coleção de manuscritos da Juilliard School of Music, em Manhattan; outras instituições, entre elas a Biblioteca Estatal de Berlim e o Arquivo Jagiellonian, na Polônia, possuem uma ária, um dueto, um recitativo.

Mas as coisas, enfim, mudaram. Com a publicação de A Flauta Mágica, a edição de uma série de fac-símiles dos manuscritos originais de Mozart está completa. Sim, não se trata dos originais. Mas, para estudo, são tão boas quanto. O idealizador do projeto é o mecenas e ex-professor universitário David W. Packard, filho de um dos fundadores da Hewllet-Packard (ele atualmente trabalha também com a digitalização de manuscritos gregos). Ao seu lado no projeto esteve Christoph Wolff, musicólogo de Harvard.

"Começamos a estruturar a coleção em 2004, pensando no aniversário de 250 anos de Mozart, em 2006", diz Wolff. "A ideia era reunir os muitos pedaços dos manuscritos originais que haviam sido espalhados pelo mundo, em especial após a 2ª Guerra. Os pedaços atualmente na Polônia foram guardados como troféus pelo Exército Vermelho e, até a queda do Muro de Berlim, ter acesso a eles era impossível. Agora, surgiu uma relação de colaboração. Ainda assim, não foi fácil fazer com que todos os donos se reunissem na mesma mesa. Contudo, acho que nosso esforço diplomático deu certo e agora há edições completas. Não falta uma só folha."

Os primeiros lançamentos da série foram Idomeneo e La Clemenza di Tito, investigações de Mozart sobre o gênero barroco feitas no começo e no fim de sua vida. Vieram então O Rapto do Serralho e as três obras-primas em italiano, com texto de Lorenzo da Ponte: As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e Così Fan Tutte. Por fim, A Flauta Mágica. Cada volume (à venda no site mozartfacsimiles.org) é acompanhado de um apêndice em que são discutidos tópicos como a grafia e o estilo do compositor, elementos que se provaram bastante férteis para pesquisadores atuais.

Cultistas veneram manuscritos como se fossem pedaços da cruz em que morreu Cristo, porém quão reveladores eles são para o olho não treinado? Em primeiro lugar, eles nos mostram a ordem em que Mozart escrevia - partituras atuais padronizam a posição de instrumentos nas partituras e, portanto, não mostram exatamente como foi o processo de escrita do compositor e as escolhas que ele fazia.

Outros aspectos de interesse incluem as correções feitas por Mozart - elas, em comparação com as versões originais, mostram como sua percepção sobre o que estava escrevendo ia se alterando. Claudio Spies, compositor e professor da Universidade Princeton, vai além. Acostumado a levar seus alunos a visitar coleções de manuscritos, ele diz que a edição das óperas de Mozart abriram um mundo de possibilidades para os estudantes. "É difícil encontrar uma só página que não tenha algo que estimule a imaginação de um músico. Até a cor da tinta. Esses documentos nos colocam o mais próximo possível da mente do compositor. Você vê a velocidade com que ele escrevia, a razão para cada decisão."

Em La Clemenza di Tito, Spies encontrou um exemplo interessante. Com pouco tempo para terminar a ópera, Mozart pediu a um aluno, provavelmente Franz Xavier Süssmayr, que concluísse os recitativos (diálogos musicados que antecedem números musicais) - e é comum se classificar o trabalho realizado como ruim. Em uma página manuscrita, um dos recitativos é elegantemente ajustado por Mozart e a palavra mais importante da frase agora equivale à nota mais aguda. "Não há como definir a importância dessa lição para um compositor jovem."

Packard se recusa a acreditar que epifanias como essa estejam reservadas apenas a profissionais. "Ninguém é dono de Mozart. Milhões de pessoas comuns também o amam. Eu queria que todos tivessem acesso a cópias de seus manuscritos. Nunca se sabe quem quer ter acesso a eles - e o que vão descobrir."