Decea: falta de material não significa 'não ter pistas' O comandante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso, reagiu hoje às críticas de alguns parentes dos passageiros do avião da Air France desaparecido domingo. "O fato de não termos coletado material (do Airbus desaparecido) não significa que não tenhamos pistas", afirmou, em entrevista coletiva concedida hoje para avaliar o trabalho de buscas realizado durante a semana.