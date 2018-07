Decisão, agora nos pontos corridos

A vitória mantém o São Paulo na briga pelo quarto título nacional consecutivo e praticamente afasta o rival do sonho da Tríplice Coroa (Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro), proeza que o Cruzeiro alcançou em 2003. Já o inverso propicia o crescimento corintiano, na fase que o campeonato começa a esquentar, e deixa o adversário mais distante do topo.

Nos últimos encontros decisivos, na semifinal do Paulista deste ano, o Corinthians levou vantagem. Duas vitórias (2 a 1 e 2 a 0) e o passaporte para a final que consagraria Ronaldo junto à Fiel. Nos últimos três anos de supremacia do São Paulo, os alvinegros foram ilustres espectadores. Não disputaram o troféu, apesar de terem vencido os são-paulinos em 2007 (1 a 0, gol de Betão), o ano do rebaixamento.

Num confronto de 287 jogos, 73 anos de história, o novo capítulo do clássico se juntará a inesquecíveis duelos, como as decisões estaduais de 83, definida por Sócrates, e a de 91, com três gols de seu irmão Raí. O mesmo Raí que também marcaria no título de 98 e seria algoz na semifinal Nacional de 99, ao perder dois pênaltis.

Acostumados a grandes finais, São Paulo e Corinthians nunca tiveram um jogo tão importante nessa fórmula

DUELO MAJESTOSO

287 clássicos disputados em 73 anos de história

108 vezes o Corinthians saiu vencedor, com outros

91 empates e apenas 88 vitórias do São Paulo

17 jogos foram decisivos, todos no sistema mata-mata

416 gols fez o Corinthians

389 gols anotou o São Paulo