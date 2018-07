Decisão da Justiça ameaça Enem em abril, diz Haddad

BRASÍLIA - Anunciada em edital para ocorrer nos dias 28 e 29 de abril deste ano, a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser cancelada, disse ontem o ministro da Educação, Fernando Haddad. O objetivo da pasta era aplicar duas provas neste ano, mas há risco de os planos acabarem adiados.

"Está sendo discutido isso, mas existe esse problema que apareceu", afirmou o ministro, referindo-se à decisão da Justiça Federal no Ceará, que determinou nesta semana o acesso às cópias da redação e aos espelhos de correção de todos os candidatos do Enem 2011. "É uma decisão técnica que tem de ser tomada à luz dessa pressão, que não é feita sobre nenhum vestibular", acrescentou o ministro, após participar do programa de rádio Bom Dia, Ministro, em Brasília.

De acordo com Haddad, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC que cuida do Enem, não se preparou para oferecer vista para 4 milhões de pessoas.

"Eu até estranho, por que isso foi feito agora e não no momento do edital? Não é só querer, tem de se preparar tecnicamente para atender adequadamente ao pleito", criticou. "Dá quase a impressão de que há uma questão ideológica por trás, e não uma questão técnica séria. Será que é isso? O coroamento do Enem passa por duas edições por ano, mas não podemos colocar a máquina em fadiga, sobretudo com essas novas exigências."

O ministro havia dito na semana passada que a edição extra do Enem não estava garantida. Segundo o Inep, 122 participantes do Enem passado já pediram vista da redação, 79 entraram com recurso e 1 alteração de nota ainda em processo judicial.

Durante o programa de rádio, Haddad disse que o governo tem enfrentado "tentativas de atentado" contra o Enem.

A edição de 2011 foi marcada pelo vazamento de questões do pré-teste, o que levou à anulação de itens de alunos do colégio e cursinho Christus, de Fortaleza.

"Tenho certeza de que esse professor receberá a justa punição pelo péssimo exemplo que deu aos alunos e à sociedade brasileira", comentou Haddad, em referência ao professor Jahilton Motta, acusado de entregar a alunos um caderno com questões do pré-teste que cairiam no Enem. Além do professor, um outro funcionário do colégio foi indiciado pela Polícia Federal.

Haddad aproveitou a saída do estúdio para elogiar a escolha do seu substituto, Aloizio Mercadante, que vai deixar o Ministério da Ciência e Tecnologia. "É preparadíssimo e vai ser um grande ministro."

Sisu. Os 108.527 estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até hoje para fazer a matrícula nas instituições de educação superior em que foram aprovados. Os documentos necessários estão disponíveis para consulta no site sisu.mec.gov.br e nas próprias instituições.