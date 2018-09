Decisão de Dilma sobre novo ministro sai na 5a-feira

Entre os cotados para assumir o cargo está o deputado Gastão Vieira (MA), disse à Reuters uma fonte do Executivo, sob condição de anonimato.

Dilma reuniu-se nesta noite com o vice-presidente, Michel Temer, no Palácio do Planalto, após ele ter se encontrado com o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves, e outras lideranças do partido.

Na reunião, Temer ouviu de Alves que a bancada do partido na Câmara preferiu não fazer indicações formais à presidente e deu à Dilma a prerrogativa de escolher o sucessor de Novais entre os 80 deputados da legenda.

Novais pediu demissão do cargo nesta quarta-feira após denúncias de uso indevido de dinheiro público, tornando-se o quinto ministro a deixar o governo Dilma em pouco mais de três meses.

