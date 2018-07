Decisão de levar PMs a júri por morte de juíza é mantida A Justiça do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira, 7, que os 11 acusados de envolvimento no assassinato da juíza Patrícia Lourival Acioli vão a júri popular. A decisão é do juiz Peterson Barroso Simão, da 3ª Vara Criminal de Niterói.