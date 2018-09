Decisão de preservar árvores irrita madeireiros

"Toda semana descem balsas carregadas de madeira. Teve serraria que propôs urbanizar toda a comunidade em troca de nossa floresta. Mas ninguém aqui abre mão, nem as famílias que têm barco, nem as famílias que vivem do trabalho na colônia", diz o líder comunitário Valdo Rodrigues de Oliveira. "A nossa floresta é para uso próprio. Só retira madeira para fazer casa, canoa, escola, Isso quando não dá para aproveitar madeira antiga."

Valdo reclama das pressões. "Tem momento em que a gente tem de ser firme para aguentar. No meu governo e depois como comunitário, vou apitar contra as serrarias", garante. "Aqui a gente tem maçaranduba, itaúba, louro, cedrinho, acupiúba, tudo madeira de lei. Há maçaranduba que cinco homens de mãos dadas não abraçam."

A maioria dos moradores do Maranhão vive da mandioca, de vendas de verduras na feira do fim de semana em Parintins, da coleta de açaís na floresta, dos doces e vinhos de ixi, xi coroa e ixi liso, frutas no formato de um ovo de galinha, de sabor adocicado. O cheiro da fruta é tão forte que atrai pacas, antas e tatus. O caçador faz gaiolas perto de árvores de ixi para capturar os bichos nos meses de abril e maio, época de colheita.