Decisão do júri de Marabá deve sair nesta quinta Teve início na manhã desta quinta-feira (4) o segundo dia de julgamento dos acusados de matar um casal de extrativistas em Nova Ipixuna, Pará, em maio de 2011. Após ouvir todas as testemunhas do caso, hoje o tribunal do júri de Marabá analisa os debates entre promotoria e advogados de defesa dos réus José Rodrigues Moreira, Lindonjonson Silva Rocha e Alberto Lopes do Nascimento. A previsão é de que a decisão sobre a sentença saia ainda nesta quinta-feira.