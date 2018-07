Decisão do STJ impede Vale de tomar crédito, dizem advogados A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina a cobrança de 24 bilhões de reais da Vale, em razão do não pagamento de impostos que estão sendo discutidos na Justiça pela mineradora, impede a companhia de tirar certidões de regularidade fiscal, afirmaram advogados nesta sexta-feira.