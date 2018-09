Decisão do STJ sobre habeas dos Nardoni pode sair na 2ª

A assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça (STJ) informou nesta sexta-feira, 16, que o ministro Napoleão Nunes Maia Filho já recebeu o pedido de habeas-corpus impetrado pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, presos sob a denúncia de homicídio da menina Isabella Nardoni, e prometeu uma resposta até segunda-feira, 19, sobre a liminar. Segundo o STJ, ele tem até cinco dias para concluir a análise do pedido. VEJA TAMBÉM Caso Isabella fez interesse por júri crescer 400% Licença de desembargador trava julgamento de habeas corpus Advogado diz que pai de Isabella está 'abatido' no CDP Isolada e sem poder sair da cela, madrasta de Isabella 'só chora' Fotos do apartamento onde ocorreu o crime Cronologia e perguntas sem resposta do caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella O advogado do casal, Marco Polo Levorin, afirmou que está confiante na aceitação do pedido de liberdade de seus clientes. "Os requisitos que autorizam a preventiva, no entendimento da defesa, não estão presentes. O habeas-corpus está muito bem fundamentado, com jurisprudência das cortes superiores, doutrina balizada e provas dos próprios autos. Portanto, estamos confiando em uma decisão favorável", afirmou.