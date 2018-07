Decisão do TRF sobre Enem 'fez justiça' a estudantes, diz Haddad

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Fernando Haddad, declarou em nota que a decisão do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (TRF-5), no Recife, que suspendeu a liminar que determinava a anulação de 13 questões de todos os candidatos inscritos no Enem, "fez justiça a mais de 4 milhões de estudantes que não tiveram nenhum envolvimento com o ocorrido em Fortaleza".

Com a decisão do TRF, apenas 639 estudantes do 3.º ano do ensino médio do Colégio Christus, de Fortaleza, terão 13 das 180 questões anuladas.

"Não podíamos aceitar que estudantes de todo o País fossem prejudicados por conta de uma guerra fratricida movida por instituições privadas e de elite da capital cearense. A decisão fez justiça e reafirmou a solidez do Enem em todo o País", afirmou o ministro, em nota publicada no site do Ministério da Educação (MEC).

O MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do ministério que cuida do Enem, afirmam que seguem acompanhando as investigações da Polícia Federal, que apura o vazamento das questões. "Se ficar provado o envolvimento do Colégio Christus ou de seus agentes, eles serão responsabilizados civil e criminalmente", afirma a nota.

De acordo com o MEC, "caso a Polícia Federal apure que as apostilas tenham sido distribuídas também para os 320 alunos dos cursinhos pré-vestibulares da instituição, o Ministério da Educação e o Inep poderão adotar o mesmo procedimento".