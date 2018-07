Decisão em clima de tira-teima

Será o segundo embate entre as equipes, que se enfrentaram pelo Grupo B na fase de classificação. Jogo de afirmação para o Vasco, que goleou o adversário por 6 a 0. É claro que o torcedor alvinegro vê o confronto de hoje como um tira-teima, e os vascaínos foram alertados para não dar declarações que fizessem referência à goleada. Mas, no que depender de Joel Santana, aquela partida não será mencionada. "Não vou falar daquela partida dolorida para motivar meus jogadores", disse. "Vou falar da vitória sobre o Flamengo (2 a 1 na semifinal). Vencemos o campeão brasileiro."

"Cada um virá com uma estratégia diferente da apresentada lá no início da competição", opinou o meia Carlos Alberto, que chegou a ter sua presença ameaçada no Vasco, pro problemas físicos, mas está confirmado no time de Vágner Mancini. No Botafogo, a única dúvida é em relação ao zagueiro Antônio Carlos. Caso não jogue, Wellington entra. No mais, as equipes estarão com força máxima.