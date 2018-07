Decisão sobre casal Hernandes sai nos próximos dias O que era para ser um julgamento simples se converteu numa operação da Polícia Federal em busca de uma testemunha que defenderia o casal Estevam e Sonia Hernandes. Durante audiência, a defesa tentou postergar e até converter o julgamento em novas diligências, suspendendo o processo no qual os fundadores da Igreja Renascer são acusados dos crimes de falsidade ideológica e evasão de divisas. Em janeiro de 2007, eles tentaram entrar nos Estados Unidos com US$ 56 mil escondidos em malas, porta-CD e até uma Bíblia. O juiz Fausto de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal, afastou a possibilidade de um adiamento e agora só cabe a ele a decisão final, que deve sair nos próximos dias.