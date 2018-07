Decisão sobre horário mundial é adiada para 2015

Governos de todo o mundo não conseguiram chegar a um acordo sobre como sincronizar os relógios com a rotação da Terra e uma decisão sobre o que fazer com a prática de incluir um segundo extra no calendário foi adiada até pelo menos 2015.

Ontem, cientistas e diplomatas se reuniram em Genebra, após dez anos de debates sobre o assunto, que, longe de mera discussão teórica, movimenta bilhões de dólares.

O desenvolvimento de relógios atômicos criou um dilema. Esses aparelhos seriam mais precisos que a própria rotação da Terra, frequentemente afetada por terremotos e outros fenômenos. Para garantir uma sincronia, a prática que se usa há 40 anos é a de adicionar 1 segundo no relógio, a cada determinado número de anos.

Discussão. Mas governos como dos Estados Unidos e da França defendiam que esse segundo extra fosse abolido, já que o custo para a indústria de telecomunicações, bancos e para o setor de segurança é considerável, cada vez que é necessário adicionar manualmente 1 segundo aos relógios. Sistemas de navegação também estariam sendo afetados.

Mas governos como os da Grã-Bretanha e da China insistiram que o cálculo das horas deveria respeitar o horário astronômico, mesmo que isso exigisse mudanças. Para esses governos, o fim da sincronia significaria que, em um século, a rotação da Terra e os relógios estariam distantes em minutos. Além disso, Londres insiste que, nos 40 anos de ajustes, nunca houve um problema sério nos serviços de telecomunicações ou de segurança.

Diante do impasse, os governos pediram que mais tempo fosse dado para permitir que o assunto fosse mais bem estudado. Por enquanto, portanto, o horário mundial continuará ligado à rotação da Terra.

No próximo dia 30 de junho, 1 segundo extra será adicionado mais uma vez para sincronizar os relógios à Terra.