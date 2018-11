Decisão sobre novos caças só sai em 2011, diz Jobim

"Não há mais tempo útil para que se possa tomar uma decisão desse tipo. Há uma promessa de que precisamos resolver o problema no primeiro semestre", disse Jobim ao participar da entrega de três dos 50 helicópteros produzidos na França e finalizados no Brasil, segundo a Agência Brasil.

A disputa está entre três caças: o francês Rafale, da Dassault; o sueco Gripen NG, da Saab; e o F-18, fabricado pela norte-americana Boeing. O negócio, que envolve 36 aviões de combate, pode superar os 4 bilhões de dólares.

Jobim, que permanecerá à frente da Defesa no governo Dilma, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já manifestaram preferência pelo Rafale, mas o preço do caça francês é considerado o principal obstáculo para a concretização do negócio. A Aeronáutica apontou o caça sueco Gripen NG como a melhor opção.