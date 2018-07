Decisão sobre reabrir Center Norte pode sair ainda hoje

"Já solicitei à comissão técnica da Prefeitura que analise o laudo ainda hoje, e muito provavelmente a suspensão deve ser revogada", afirmou o prefeito, em entrevista coletiva nesta tarde, após participar de vistoria ao Center Norte. Kassab acrescentou que o problema da emissão de gases é recente. "Não vamos imaginar uma ilegalidade de longo tempo e que o shopping estava convivendo com o perigo de explosão", afirmou.

No entanto, o prefeito disse que a direção do shopping errou ao não providenciar as intervenções necessárias quando a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apontou o problema, antes, portanto, da intervenção. "Estou convencido de que a intervenção foi necessária e que o shopping errou ao não ter implantado as medidas ao ser avisado do problema", afirmou.

O Center Norte instalou os dez drenos que darão vazão ao gás metano existente no subsolo do terreno. A medida foi uma exigência da Cetesb e do Ministério Público Estadual (MPE) para garantir a segurança do complexo, onde também estão o Lar Center e um supermercado Carrefour. O shopping, que já tinha um dreno, tem agora 11 equipamentos de drenagem em dez pontos diferentes.

Cingapura - O secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, que acompanhou Kassab na visita ao shopping, disse que, no caso das moradias do Projeto Cingapura, localizadas ao lado do centro de compras, a emissão de gases oferece menos risco porque o conjunto habitacional possui mais áreas permeáveis, que ajudam a dissipar o metano.

"A situação do Cingapura é diferente porque ele fica na entrada do antigo lixão e tem espaços permeáveis, diferentemente do shopping", afirmou o secretário.