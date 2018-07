Decisão tem valor simbólico para a região, diz ativista Para a cientista política Kauara Rodrigues, assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), uma entidade que defende a legalização do aborto, a lei uruguaia tem um valor simbólico para a região, já que o Uruguai foi o primeiro país hispânico da América do Sul a assumir essa postura - também foi o primeiro a liberar divórcio e voto para mulheres.