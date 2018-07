Decisões do TSE contra Lula acirram disputa pré-eleitoral

Na noite de quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou em Lula uma multa de 10 mil reais por ter promovido em um evento público a pré-candidatura da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil). Na semana passada, em decisão monocrática, o ministro da Corte Joelson Dias multou o presidente em 5 mil reais pelo mesmo motivo.

Outras três representações de DEM, PSDB e PPS aguardam o julgamento pelo tribunal. Apesar de saber que as decisões do TSE podem demorar a ter eficácia, a oposição promete protocolar novas ações contra futuras declarações do presidente.

"O tempo da Justiça é ela que faz. É bom... essas decisões devem colocar um limite", disse nesta sexta-feira à Reuters o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ).

Por enquanto, dez ações contra Lula e Dilma por propaganda eleitoral antecipada já foram apresentadas pela oposição ao TSE desde janeiro de 2009. Duas geraram multas a Lula --cabe recurso-- e cinco foram rejeitadas.

Uma resolução do TSE determina que as multas por propaganda eleitoral antecipada devem variar entre 5 mil e 25 mil reais ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior que o teto estipulado.

"As multas são progressivas e a reincidência aumenta as multas. Com o tempo, isso terá (efeito prático)", acrescentou o presidente do DEM.

Antes satisfeitos com a postura da Justiça Eleitoral, os governistas passaram a criticar o TSE depois que o tribunal começou a multar o presidente Lula.

O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que o Executivo recorrerá das decisões. Para ele, como fazer campanha é distribuir material do candidato e pedir votos, o TSE precisa regulamentar a pré-campanha eleitoral.

"Ninguém está fazendo pré-campanha, nem o Serra (José Serra, pré-candidato a presidente pelo PSDB) nem a Dilma. Os pré-candidatos não podem se mudar do país", alegou.

Apesar da disposição da oposição de ingressar na Justiça Eleitoral com ações a cada nova declaração sua que puder ser alvo de processo, Lula demonstrou não estar intimidado.

Na quinta, em Osasco (SP), Lula disse que não citaria o nome "de uma pessoa" porque já havia sido multado pelo TSE. Em resposta à plateia, que passou então a gritar o nome de Dilma, o presidente brincou: "Se eu for multado, eu vou trazer a conta para vocês".

A declaração fez a oposição acionar seus advogados novamente. "O discurso de ontem já merece mais uma ação", justificou o presidente do DEM.