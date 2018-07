Declaração de Erundina e vitória de conservadores na Grécia são destaques

SÃO PAULO - Observadores da Organização das Nações Unidas (ONU) na Síria suspenderam as operações no país devido ao aumento da violência nos últimos 10 dias.O número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 chegou a 6.497.466. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - A deputada Luiza Erundina (PSB), pré-candidata a vice-prefeito na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, disse ter sido surpreendida pela aliança com o PP, de Paulo Maluf. "Não vou estar confortável no mesmo palanque com o Maluf. Com certeza não. Até acho que ele nem vai enfrentar a reação da massa, que é o nosso povo, com quem a gente vai ganhar as eleições e governar a cidade. Com esse povo a gente consegue manter a coerência", afirmou, em entrevista ao Estado neste sábado, 16.

2 - Antonis Samaras, dirigente do partido conservador Nova Democracia, se proclamou vencedor das eleições gregas deste domingo e convidou as forças políticas a formar um governo de união nacional.

3 - Para driblar a obrigação de divulgar dados públicos, imposta pela Lei de Acesso à Informação, o governo está reclassificando documentos como sigilosos. Antes de livre consulta, os papéis estão ganhando carimbo de reservados após a entrada em vigor da norma, em 16 de maio, sem justificativa legal, com o propósito de adiar a divulgação por até 25 anos.

4 - As negociações na Rio+20 recomeçarão às 18h este sábado, 16, com base em um novo texto, totalmente "limpo", apresentado às 15h pelo secretariado da conferência. O Brasil, que assumiu a coordenação das negociação, disse que não se trata de um texto "brasileiro", mas de um texto de proposta conciliatória, escrito com base em todas as negociações realizadas até a noite da sexta. "É um texto consequente das negociações, não é algo que o Brasil inventou", disse o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado.

5 - Observadores da Organização das Nações Unidas (ONU) na Síria suspenderam as operações no país devido ao aumento da violência nos últimos 10 dias, segundo informou o chefe da operações, o general Robert Mood. "Os observadores não vão conduzir patrulhas e vão permanecer em seus lugares até segunda ordem", declarou.

6 - Rodney King, o homem cujo espancamento pela polícia em 1992 provocou violentos distúrbios em Los Angeles, foi encontrado morto neste domingo, 17, no fundo de sua piscina, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. Ele tinha 47 anos e foi encontrado por sua noiva.

7 - Não se curva o velho desembargador, 45 anos de toga, 72 de idade. "Isso não vai ficar assim", avisa. "Molecagem não fica bem numa instituição pública de alto respeito", ele diz. "Vamos tomar medidas judiciais, estardalhaço não é compatível com a discrição de um poder respeitado." Roberto Antonio Vallim Bellocchi, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não esconde o nome de seu alvo. Claramente se refere ao desembargador Ivan Sartori, atual mandatário do Judiciário paulista, que incendiou a corte ao conduzir com mão de ferro histórico procedimento sobre os contracheques milionários – pagamentos antecipados a magistrados.

8 - O número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 chegou a 6.497.466. Segundo balanço publicado no site do Ministério da Educação, foram registradas 275.769 inscrições a mais que a edição do ano passado. O processo foi encerrado às 23h59 desta sexta-feira, 15.

9 - A Irmandade Muçulmana acusou o governo militar do Egito de tentar monopolizar o poder ao dissolver o Parlamento, dominado por islamitas e pediu um referendo sobre a decisão.

10 - Pelo menos 32 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um ônibus de peregrinos se incendiar e cair de uma ponte nas proximidades da cidade de Osmanabad (oeste da Índia). As informações foram passadas pela polícia à agência indiana "Ians".