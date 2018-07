Declarações de coronel sobre mortes surpreendeu delegado

Nesta quinta-feira, o coronel voltou atrás e negou haver qualquer denúncia por parte de Andreia em seu batalhão. A mudança de postura ocorreu em depoimento à Corregedoria da Polícia Militar.

Segundo Blazeck, a surpresa ocorreu porque o fato novo apresentado pelo comandante Dimas não estava na dinâmica dos assassinatos. "Para ter relevância para as investigações", disse, "é preciso existir um nexo de causalidade entre as acusações e o crime". Na visão do delegado-geral, essa relação não parece existir.

O crime

Na segunda-feira, 05, foram encontrados na residência da família na Brasilândia os corpos de Andréia Pesseghini, Luiz Marcelo Pesseghini, de 40 anos, sargento da Rota, Benedita de Oliveira Bovo, de 65, Bernardete Oliveira Silva, de 55, e do estudante Marcelo Pesseghini, de 13 anos, filho do casal. Todos foram mortos com um tiro na cabeça. A única hipótese trabalhada pela polícia no momento é que o garoto cometeu as execuções e se suicidou em seguida.