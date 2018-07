Deco recebe folga maior para ir a Barcelona O jogador Deco, da seleção portuguesa, recebeu um período maior de folga do que o restante da equipe após a classificação antecipada para as quartas-de-final da Eurocopa 2008, gastando mais de 24 horas em uma viagem até Barcelona, onde mora. "Deco recebeu autorização para viajar a Barcelona devido a motivos pessoais", afirmou na sexta-feira Antônio Florêncio, porta-voz da equipe. Quando pressionado a responder sobre se a viagem tinha relação com notícias recentes a respeito do interesse do Chelsea pelo jogador, o porta-voz respondeu: "Eu disse motivos pessoais, não profissionais." "Ele estará de volta aos treinamentos hoje à tarde", acrescentou Florêncio, referindo-se à retomada dos trabalhos às 17h (12h em Brasília), em Neuchatel, pela seleção portuguesa. Deco, que recebeu permissão do Barcelona para deixar a cidade espanhola, teria despertado o interesse do Chelsea, time inglês cujo treinador, depois do dia 1o de julho, será o brasileiro Luz Felipe Scolari, há cinco anos comandante da seleção portuguesa. O meio-campo nascido no Brasil, 30, também teria atraído o interesse da Inter de Milão, atualmente sob o comando de seu ex-técnico no Porto, José Mourinho.