Decretada prisão de 20 acusados por furto na Petrobras

Segundo os promotores de Justiça da 3.ª Central de Inquéritos de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que investigaram o caso junto com policiais da 60.ª Delegacia de Polícia (Campos Elísios), a quadrilha cometia os furtos na refinaria desde os meados do ano passado. Os alvos da quadrilha eram componentes e equipamentos utilizados na montagem de dutos no interior da refinaria, como tubulações e válvulas, além de material de construção de obras de manutenção que estavam sendo realizadas em Duque de Caxias.