Decretada prisão de motorista por morte de jovem em SP A Justiça decretou ontem a prisão temporária do comerciante Ismael Vieira da Silva, de 23 anos, acusado de matar com um tiro de pistola o estudante Alexandre Andrade Reyes, de 18 anos, após uma discussão de trânsito. A decisão foi tomada pela juíza Juliana Guelfi, do 1º Tribunal do Júri, a pedido do promotor Raul de Godoy Filho, que justificou a medida informando que ela era necessária para as investigações do caso. O crime ocorreu no dia 23 na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Depois de balear a vítima, Silva fugiu. Anteontem, ele se apresentou ao delegado Silvio Ballangio Junior, da 2ª Delegacia Seccional. Foi interrogado, contou sua versão do crime e foi liberado, pois conseguira escapar do flagrante. Pela decisão da juíza, o comerciante ficará preso por dez dias. ?A prisão é indispensável para que seja possível esclarecer a autoria do crime e como realmente ocorreram os fatos?, afirmou o promotor. Até as 19h50 de ontem, a polícia não havia localizado Silva. No interrogatório, o comerciante disse que Reyes bateu o Gol em sua Montana. Os motoristas saíram dos carros. A vítima estava acompanhada por sete pessoas. Segundo Silva, o estudante e seus amigos o agrediram. Ele apanhou a arma, fez um disparo para trás e fugiu. Os amigos da vítima afirmam que só Fernando Marson Pereira deu um soco em Silva, que apanhou a arma. Atirou em Pereira, mas acertou Reyes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.