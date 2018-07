Decretada prisão de PM acusado de estupro no Rio

RIO DE JANEIRO - A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do cabo Frank Cimar Barbosa de Oliveira, de 39 anos, do 17º Batalhão da PM do Rio. Até o início da noite desta segunda-feira, 16, ele estava foragido.

Oliveira é acusado de sequestrar e estuprar uma mulher de 21 anos, na madrugada de domingo, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Ele chegou a ser detido, mas não foi algemado e conseguiu fugir enquanto a ocorrência era registrada, embora houvesse seis policiais civis na delegacia. O caso está sendo investigado também pela Corregedoria.