Decretada prisão de PMs acusados de atacar delegado Os três policiais militares suspeitos de participar do atentado contra um delegado no último dia 2, em Copacabana (zona sul do Rio), tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça hoje. Os sargentos Márcio de Souza Barbosa, Júlio Esteves Filho e o cabo André Luís da Silva já estavam presos administrativamente desde sexta-feira. O delegado Alexandre Neto, da Divisão Anti-Seqüestro, foi atingido por quatro dos oito tiros disparados contra ele, quando saía de seu carro em frente à sua casa. A polícia investiga se o sargento Barbosa, com quem o delegado tivera uma discussão porque estacionara seu carro em local proibido, liderou o grupo no atentado. A polícia encontrou vestígios de pólvora dentro do Polo prata do sargento, mesmo tipo de carro visto por testemunhas no local do crime.