Decretada prisão de português acusado de crime no RJ A Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje a prisão do advogado português Domingos Duarte Lima, de 55 anos, acusado de matar a também portuguesa Rosalina Cardoso Ribeiro, de 74 anos, em dezembro de 2009, em Saquarema, na Região dos Lagos. Lima, que já foi deputado em Portugal, teria cometido o crime para que Rosalina não o denunciasse por desvio de dinheiro.