Decretada prisão de suspeitos da morte de jovem no PR

As prisões temporárias dos acusados venceriam na noite de hoje, mas após a reconstituição do assassinato da estudante o delegado solicitou que elas fossem convertidas em preventivas, e os três suspeitos retornaram as carceragens sem prazo para sair.

A reconstituição começou às 21h40 de ontem onde Louise desapareceu. Lá, os policiais e peritos do Instituto de Criminalística (IC) puderam saber exatamente onde as moças entraram no carro de Elvis. De acordo com depoimentos dos suspeitos, eles seguiram para o bairro Campo do Santana, na região sul de Curitiba, buscar um amigo de Márcia, para irem juntos a um barzinho.

No meio do caminho, Márcia simulou passar mal e pediu para que Elvis parasse o veículo. Louise foi morta com dois tiros na cabeça e jogada em um rio. A polícia e os peritos estiveram no local do crime, onde as versões dos três acusados foram ouvidas.

A polícia contou pouco com a ajuda de Elvis para a reconstituição. A versão dele foi encenada com base nos depoimentos. Nos interrogatórios, os três suspeitos confirmaram que Elvis fez o primeiro disparo. A partir daí, Fabiana e Márcia deram versões diferentes. Fabiana relatou que, quando ouviu o tiro, já estava dentro do carro, e que não colaborou com os comparsas para jogar Louise no rio. Ela disse que não ouviu o segundo disparo contra a estudante.

Já na versão de Márcia, que durante a simulação se alterou, e por alguns momentos se fazia passar por Fabiana, disse que a amiga teria ajudado a jogar o corpo de Louise no rio, porque a vítima era pesada. A suspeita, na reconstituição, não relata o segundo tiro, que, como consta na versão de Elvis, no inquérito, teria sido dado por ela.

O processo da reconstituição durou cerca de duas horas e, de acordo com o delegado Marcelo Lemos, a versão que Fabiana apresentou é a que mais se aproxima das informações contidas no inquérito policial. Já as versões dadas por Elvis e Márcia, são "inconsistentes e mentirosas", conforme avaliação do policial.

No início da semana que vem, a DVC vai divulgar a conclusão do inquérito, dando respostas sobre a motivação do crime entre outras informações. Além dos policiais da DVC, participaram do evento a Polícia Militar, a Diretoria de Trânsito (Diretran), o Instituto de Criminalística e o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Louise desapareceu na noite de 31 de maio, depois de sair do trabalho com Fabiana, para encontrar Márcia e Elvis. O corpo foi encontrado 17 dias depois, em uma área de cavas, no bairro Campo do Santana, já em decomposição.