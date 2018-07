Decretada prisão preventiva de 3 assaltantes de Cotiporã

A ação da quadrilha aterrorizou a cidade de quatro mil habitantes, localizada no nordeste do RS. Depois do ataque, o grupo levou sete pessoas como escudos humanos. Em um confronto com a polícia, três assaltantes morreram e cinco reféns foram libertados. Na sequência, os fugitivos invadiram uma casa e sequestraram mais sete pessoas. Todos os nove reféns foram abandonados dentro de uma mata. Na quarta-feira (02) quatro remanescentes do grupo atravessaram o rio das Antas e obrigaram um agricultor a levá-los até São Vendelino, onde foram resgatados por comparsas. O quinto ainda estaria escondido nas matas da região do assalto.