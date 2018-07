Decretada prisão preventiva de suspeita de matar marido Foi decretada no começo da noite a prisão preventiva de Alessandra Ramalho D''Ávila, acusada de matar a facadas o seu marido, o empresário Renato Biasotto Mano Júnior. Segundo informações do Tribunal de Justiça, o juiz Sidney Rosa, do 3º Tribunal do Júri da capital, tomou a decisão após aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra ela.