Decretado estado de emergência em 5 municípios no Rio

A Coordenação da Defesa Civil do Rio decretou nesta sexta-feira, 19, situação de emergência em cinco municípios das regiões norte e noroeste do Estado. Aperibé, Cardoso Moreira, Italva, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna e Laje do Muriaé. Os rios Muriaé, Pombas, Carangola e Paraíba do Sul, que cortam essas cidades, estão com as águas muito acima do normal. Conforme o último balanço 30.036 pessoas estão desalojadas e outras 2.155 desabrigadas. Veja também: MG tem 12 vítimas das chuvas; no Rio, 30 mil estão desalojados Tudo sobre as vítimas das chuvas Outras cidades onde moradores tiveram que deixar suas casas foram: Natividade, Itaocara, Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula, Campos dos Goytacazes e Cambuci. A Defesa Civil informou que não há previsão de chuva nas próximas horas nas regiões Norte e Noroeste.No entanto, as regiões Serrana e Sul do Estado enfrentarão chuvas fortes e a orientação é para que os moradores evitem as áreas de encosta. A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) ressalta que as chuvas dos últimos dias já afetaram mais de 59.772 mil pessoas em todo Estado.